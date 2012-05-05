Eski G.Saray ve TFF Başkanı Ali Uras hayatını kaybetti

Eski Galatasaray ve Eski TFF Başkanı Ali Uras 89 yaşında hayatını kaybetti.



89 yaşında vefat eden Ali Uras, sarı-kırmızılı ekipte 1979-1986 arasında iki dönem başkanlık yaptı.

Uras, Türkiye Futbol Federasyonu'nda ise 23 Aralık 1986-21 Ağustos 1987 yılları arasında başkanlık görevinde bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün başkanlarından, değerli spor adamı Ali Uras’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Galatasaray’da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev yapmış, 1977 ile 1986 yılları arasında ise Kulübümüzün başkanlığını yürütmüş ve sadece Galatasaray’a değil, Türk sporuna büyük hizmetler yapmış olan Prof. Dr. Ali Uras’ı camiamız ve ülkemiz şükranla anacaktır."



Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı



Fenerbahçe de bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Galatasaray Kulübü ile Futbol Federasyonu eski başkanı Prof. Dr. Ali Uras’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ali Uras’a tanrıdan rahmet, kederli ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.