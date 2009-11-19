Eski görüntüsünden eser kalmadı!

42'nci yaşını geride bırakan iki çocuk annesiPamela Anderson, artık bir seks sembolünden çok, orta yaşlı bir kadın görünümü sergiliyor. Yeni sevgilisi Jamie Paggett ile mutluluğu yakalamaya çalışan Kanadalı Anderson, artık eskisi gibi hızlı bir hayat yaşamak istemediğini belirterek, "Pek çok uyuşturu kullandım. Kokain de bunlara dahil. Ama artık hiçbirinin hayatımda yeri yok. Artık içki bile içmiyorum" diyor...