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Eski görüntüsünden eser kalmadı!

Dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Pamela Anderson, güzel günleri geride bırakmış görünüyor.

19 Kasım 2009 02:00

Sahil Güvenlik dizisinde aldığı rolle yıldızı parlayan ve sonrasında hep dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Pamela Anderson, güzel günleri geride bırakmış görünüyor.

 742'nci yaşını geride bırakan  iki çocuk annesi
Pamela Anderson, artık bir seks sembolünden çok, orta yaşlı bir kadın görünümü sergiliyor. Yeni sevgilisi Jamie Paggett ile mutluluğu yakalamaya çalışan Kanadalı Anderson, artık eskisi gibi hızlı bir hayat yaşamak istemediğini belirterek, "Pek çok uyuşturu kullandım. Kokain de bunlara dahil. Ama artık hiçbirinin hayatımda yeri yok. Artık içki bile içmiyorum" diyor...

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