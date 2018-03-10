Eski gerilla örgütü FARC seçimlere katılıyor

Kolombiya hükümeti ile barış görüşmelerini tamamlayan ve silah bırakan eski gerilla organizasyonu FARC, bu Pazar günü siyasi bir parti olarak ilk kez genel seçimlerine katılacak. Yaklaşık 100 senatör ve 170'den fazla da milletvekilinin belirleneceği seçim için yaklaşık 37 milyon Kolombiyalı seçmen sandık başına çağrıldı.

Barış müzakerelerinde varılan anlaşma uyarınca FARC, beşi senatoda, beşi de parlamentoda olmak üzere doğrudan 10 sandalyeye sahip olacak. Barış anlaşmasında FARC'a 2026 yılına kadar yapılan seçimlerde doğrudan 10 sandalye garanti edilmişti.

Ancak yapılan kamuoyu yoklamalarına göre FARC'ın Pazar günkü seçimde 10'dan fazla sandalyeye sahip olma şansı görünmüyor. Anketlere göre FARC yüzde 2'nin altında oy alabilecek.

Uribe'nin partisi önde

Kolombiya'daki seçimleri Senator ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin sağ kanattaki Cento Democratico (Demokratik Merkez) adlı partisinin kazanması bekleniyor. FARC'la yapılan barış anlaşmasını en sert eleştiren isimlerden biri olan Uribe, FARC'ı siyasi bir muhatap olarak kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Anketlere göre partinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Duque'ün de ılımlı solcu aday Gustavo Petro ile mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde şansı yüksek. Pazar günü yapılacak olan genel seçimler sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri için değil, aynı zamanda barış anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda da bir işaret olarak değerlendiriliyor.

FARC'ın 59 yaşındaki eski gerilla lideri ve cumhurbaşkanı adayı Rodrigo Londono ise sağlık sorunları nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminden geri çekildiğini açıklamıştı. Kalp ameliyatı geçiren Londono’nun seçimie katılma şansının olmadığı belirtiliyor.

52 yıl sonra gelen barış

FARC gerillaları ve Kolombiya devleti arasında 1964 yılından beri devam eden çatışmalar, Eylül 2016'da varılan barış anlaşmasıyla son bulmuştu. Çatışmalarda 260 binden fazla insan hayatını kaybederken 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti. Yedi milyondan fazla Kolombiyalı 52 yıl süren iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

FARC ile imzalanan tarihi barış anlaşması, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'a geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü'nü getirmişti.

epd,AFP,dpa/NS,HS

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