Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı: İngiliz istihbaratı Kaşıkçı'yı kaçıracaktı

Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İngiliz gizli servisi MI6 tarafından kaçıralacağını söyledi. Pekin, "İşi planlamışlar, kurtaracaktı bu işten Kaşıkçı’yı...” dedi.

Milliyet yazarı Tunca Bengin'e konuşan Pekin, şunları kaydetti:

“ABD bölgeyi yeni baştan Suudiler vasıtasıyla dizayn etmeye çalışıyor. Bu dizayn içerisinde kimler var? ABD var, İsrail var, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri var. İngiltere bu işin dışında tutuluyor. Dolayısıyla İngiliz gizli servisi MI6, özellikle Suudi Muhaberatı, CIA ve MOSSAD’a yönelik bir karşı harekat içerisinde. Yani onları takip ediyor, ne yaptıklarını izliyor. Hatta bu olayda da o gün yapmasalar büyük ihtimalle MI6 devreye girip işi planlamışlar, Kaçıkçı’yı kaçıracaktı, götürecekti. Kurtaracaktı bu işten Kaşıkçı’yı...”

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