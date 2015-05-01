Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: Uludere’de TSK’ya operasyon yapıldı

Genelkurmay İstihbarat eski Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Uludere’de 34 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan operasyonda asıl hedefin TSK olduğunu" öne sürdü.

“O bölge kaçakçılık bölgesi. Böyle bir terörist hareketin olmayacağı belliydi" diyen Pekin, "Sonrasında bütün operasyonlar durduruldu. Devlet Kürt vatandaşlar nezdinde itibarsızlaştı. TSK yanıltıldı” ifadesini kullandı.

Bombardımandan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün haberdar olduğunu da iddia eden Pekin, şunları söyledi:

“Bu tür olaylarda Harekat Başkanı, uçaklar kalkmadan 15 dakika önce Başbakanı arar. Bilgi verir. Bu olayda da Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na bu bilgi verilmiştir.”

'PKK’ya özerklik sözü verildi'

Zaman’dan Emre Soncan'a konuşan İsmail Hakkı Pekin, kaçakçıların arasında PKK’lı Bahoz Erdal’ın olduğu yönündeki yanlış istihbaratın, ABD ya da MİT kaynaklı olduğunu bildirdi. Eski istihbaratçı, “KCK’yı MİT kurdurmuş olabilir” derken, "AKP hükümetinin PKK’ya özerklik sözü verdiğini" iddia etti. Pekin, "Erdoğan’ın başkan olması halinde, Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacağını" öne sürdü.

2010’da dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner’le yaptığı bir görüşme iddiasını anlatan emekli Korgeneral, şunları söyledi:

“Bana ‘Kürtler bizim topraklarımızda eninde sonunda ülke kuracaklar. Alacağımız tedbirlerle bu devletin kuruluşunu uzatabiliriz. Ve bu süre zarfında dünyada yeni gelişmeler olabilir, farklı bir konjonktür ortaya çıkabilir’ demişti.”

'Savcı Kiraz olayı, AKP ve MİT’İN tezgâhı'

Berkin Elvan davasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C üyeleri tarafından öldürülmesini de yorumlayan Pekin, dikkat çeken iddiada bulundu:

“Genel olarak terör olaylarından AKP iktidarı faydalanıyor. Bu olayı da MİT ve AKP tezgahlamış görüntüsü var.”

Emekli Korgeneral, bu tür olayların bir hafta içinde aydınlatılamaması halinde, arkasında devletin kendisinin aranması gerektiğini kaydetti.

'MİT’in tahşiye raporu Gülen’in konuşmasından önce bize geldi'

Emekli Korgeneral Pekin, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nın 13 Mart 2009’da kuvvet komutanlıklarına gönderdiği Tahşiyeciler Raporu ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Pekin, hazırlanan Tahşiyeciler raporlarının Fethullah Gülen’in konuşmasından daha önceki bir tarihe ait olduğunu açıkladı. Pekin, “Tahşiyecilerle ilgili MİT’ten Genelkurmay’a istihbarat geldi. Ben de İstihbarat başkanı olarak, konuyu özetleyip kuvvet komutanlıklarına yayımladım. Bizim zaten böyle bir istihbarat toplama yetkimiz yok. Tamamıyla MİT’in çalışmasıdır. MİT’ten bize gelen rapor da Fethullah Gülen’in yaptığı konuşmadan önceydi” dedi.