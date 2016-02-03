Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: Türkiye Suriye, Irak, İran ve Rusya ile işbirliği yapmalı, yoksa parçalanacak!

Aydınlık yazarı ve Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, PKK'yla mücadelenin diğer ülkelerin baskıları sonucu bitirilmemesi gerektiğini söyledi. Mevcut müttefiklerin politikalarına verilen destekten vazgeçilmesi gerektiğini belirten Pekin, " Türkiye Suriye, Irak, İran ve Rusya ile işbirliği yapmalı, aksi takdirde bu ikilemden parçalanacak çıkacak" dedi.

İsmail Hakkı Pekin'in "Türkiye’nin ikilemi" başlığıyla yayımlanan (3 Şubat 2016) yazısı şöyle:

"Türkiye, iki büyük problemle karşı karşıya ve bu problemlerle göğüs göğüse boğuşuyor. Birincisi güvenlik, ikincisi de ekonomik problem. İki problemde birbirini besliyor ve ikisi de ülkenin bekası ile doğrudan ilgili, yani hayati önemi haiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin var olma mücadelesi bu mücadele. Ancak iktidarın uyguladığı politika/strateji’nin bu mücadeleye uygun olmadığını görüyoruz.

Devlet bütün gücüyle PKK terör örgütünün üzerine gidiyor ve doğrusu da bu. Bu mücadelenin - tabii mücadeleden kastettiğim TSK ve Güvenlik Güçlerinin şu anda yürüttüğü askeri operasyonların bir savaş ortamında sürdüğüdür - süresiz devam etmesi gerekiyor. Ne zamana kadar? PKK terör örgütü imha edilene veya marjinal hale gelinceye kadar devam etmeli bu mücadele/savaş. Sadece içeride değil, ülke dışında da devam etmeli bu mücadele. Kandil dahil ülke dışındaki PKK unsurları ve bunları destekleyen ülkelere ve oluşumlara karşı devam etmeli. Ülke içindeki mücadelenin yani PKK ve yandaşlarıyla onların destekçileri ile devam eden mücadelenin diğer ülkelerin tehditleri ve baskıları sonucu bitirilmemesi gerekiyor. Bu mücadele sonuç alınmadan bitirilirse bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için sonun başlangıcı olur ve hiç kimse bu devleti parçalanmaktan kurtaramaz. Bunun için şu anda yürütülen mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası için gerekli, olmazsa olmaz.

Peki içeride bu mücadele yürütülürken dış politika/strateji ne durumda. Mevcut dış politika/strateji içeride yürütülen mücadeleyi desteklemiyor. ABD dahil müttefiklerimizin hedefi belli, bunu da açıkça belirtiyorlar zaten. Ortadoğu’daki sınırları değiştirmek, Türkiye dahil ülkeleri parçalayarak, mikro milliyetçi ayaklanmalarla çok sayıda devletçiklerin oluşmasını sağlamak. Bu arada en önemli projeleri ise Türkiye, İran Suriye ve Irak arasında bir Kürt Konfederasyonu tesis etmek ve bu yeni devleti bir koridorla Akdeniz’e bağlamak. Mevcut iktidar bu konuyu bile bile ABD, Batı ve İsrail’in söz konusu politikasına uygun dış politika/stratejileri uyguluyor ve destekliyor Ortadoğu’da. Bu destek belki Türkiye’nin müttefiklerinin, içeride PKK’ya karşı uygulanan imha operasyonlarına şimdilik ses çıkarmamalarını sağlıyor ama Türkiye’nin etrafı Kürt Devletçikleri ile kuşatılıyor ve Türkiye kendi kozasını ören bir ipek böceği gibi içine hapsedileceği kozasını örüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ikilemden kurtarılmalı ve bekası ile ilgili çıkarlarının gerektirdiğini yapmalıdır. Bu politika/strateji mevcut müttefiklerinin politikalarını desteklemekten vazgeçmeyi, Suriye, Irak, İran ve Rusya ile işbirliği yapmayı kapsamalıdır. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti bu ikilemden ancak parçalanarak çıkacaktır"

