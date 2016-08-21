Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: MİT FETÖ işini hafife aldı, Necdet Özel gereğini yapmadı; iç savaş çıkabilir

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak “MİT, FETÖ'cülerin kendi içlerinde olduğunu bilmesine rağmen çalışma yapmadı. Necdet Özel'in önüne bin 200 kişilik liste konuldu ama kumpas davalarındaki gibi bir tasfiye süreci başlatmak istemediğini söyledi” dedi. Pekin, "Türkiye, 4-5 sene sonra çok daha kötü bir iç savaşa yakın bir duruma getirilebilir. Yeniden darbe için ortam yok ama

kaos yaratabilirler. Doğu'da PKK terörü, batıda da IŞİD benzeri bir terörle karşı karşıya kalınabilir" iddiasını dile getirdi.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan İsmail Hakkı Pekin'in açıklamaları şöyle:

"Alnı secdeye değen"

MİT işi çok hafife aldı. Gülen'den niye bu kadar çekindiğimizi anlamıyorlardı. Eski MİT Müsteşarı Emre Taner, ‘Aslında zararlı bir adam olmadığını' söylüyordu. Hakan Fidan da bu konulara çok girmedi. Bir şey olduğunda ‘Cemaat mi yapmış?' diyordu. MİT'in içinde olduklarını da biliyordu ama ısrarla çalışma yapmaktan kaçındılar. ‘Alnı secdeye değenden, zarar gelmez' mantığıyla buralara gelindi.

1200 kişilik liste

Necdet Özel, bu konulara fazla girmedi. Özür diliyor ama özür dilenecek bir durumda değiliz. Binlerce subayın hayatı allak bullak oldu, cezaevinden çıktıktan sonra 2013 Kasım ayında Özel ile görüştüm. Kendisine bin 200 kişilik bir liste verildiğini ama bu kişilerle ilgili bilgi belge olmadığını, tereddüt ettiğini; Balyoz, Ergenekon gibi tasfiyeye yol açmak istemediğini anlattı. Bu şin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledim. Liste vardı ve YAŞ öncesi tasfiye edilmeliydiler ama geç kaldılar.

"Cizre ve Sur operasyonları irdelenmeli"

Bazı konularda hissettiklerim var. Şubat 2008'de kış harekatında 4 komando tugayının gideceği yerler belliydi. ABD'ye genel olarak bölgeyi söyledik. Bir kurmay binbaşının komutana planı anlatırkenki ses kaydı PKK'ya gitti. Konuşmalar internette yayınlandı. Burada FETÖ parmağı var. 1995'te İran sınırında, tankların gece görüşü 10 kilometredir ama oradaki uzman kişi termali bozmuştu. Cizre ve Sur operasyonları, Aktütün, Dağlıca, Hantepe, Uludere gibi konular irdelenmeli…

IŞİD'in rolü

FETÖ bazı şeyleri dolaylı yaptırabilir. Bir Türk Talibanı, Türkiye IŞİD'i çıkabilir. Suriye savaşında yaptığımız hatalardan dolayı Ankara'nın göbeğinden bile oraya gidip gelen, para kazananlar var. Bunlar yüzde 6.5-7 civarında… Bu taban IŞİD benzeri bir örgütü destekleyebilir.

"Sıra bize geldi"

SIRA BİZE GELDİ: Rusya bize stratejik olarak yaklaşıyor. Derdi enerji kadar beka sorunu… ABD'nin kendini çevrelemekte olduğunu görüyor. Suriye'den sonra sıra bize geldi zaten. Türkiye'de radikal örgütler faaliyet gösterecek ve bu örgütler daha sonra Rusya'ya aktarılacak. Ukrayna'da CIA parasıyla eğitim gören örgütler var. Umarım Türkiye bu işlere karışmıyordur. ABD bir koridor oluşturmaya çalışıyor. O bölgede bir Kürt devleti kurulacak. BOP planı hedefliyor. Türkiye de ABD'nin peşine takıldı. Yapılması gereken Rusya ve İran ile birlikte Şam'ın güçlenmesini sağlamak.

"İç savaş çıkabilir"

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Bu iş burada bitmedi. Türkiye, 4-5 sene sonra çok daha kötü bir iç savaşa yakın bir duruma getirilebilir. Yeniden darbe için ortam yok ama

kaos yaratabilirler. Doğu'da PKK terörü, batıda da IŞİD benzeri bir terörle karşı karşıya kalınabilir. At izi, it izine karıştı” dedi.