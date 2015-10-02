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Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: İki kolordu görevlendirildi, Kuzey Irak'a kapsamlı operasyon yapılacak

İsmail Hakkı Pekin, operasyonun başlamak üzere olduğunu öne sürdü

Türk Silahlı Kuvvetleri, 21 Şubat 2008&#39;de Irak&#39;ın kuzeyine hava yoluyla da desteklenen sınır ötesi kara harekâtı düzenlemişti. Harekâtın adı “Güneş Operasyonu” olmuştu

02 Ekim 2015 17:59

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, Ulusal Kanal Yayın Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Pekin, PKK ’ya yönelik operasyonlar hakkında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Pekin, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Kuzey Irak’a yönelik kapsamlı bir operasyona başlamak üzere olduğunu söyledi. Emekli Korgeneral Pekin, “8’inci ve 9’uncu kolordular terörle mücadelede görevlendirildiler. Bu TSK’nın tüm birlikleriyle terörle mücadeleye katıldığı anlamına geliyor” diye konuştu.

 

Komutan bombardımana katıldı

 

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 26 Eylül ’de Kuzey Irak’a düzenlenen harekata katıldı. 181’nci Pars Filo ile uçan Orgeneral Ünal’ın Metina’da PKK’ya ait 11 hedefi vurduğu açıklandı.

Vatan Gazetesi’nden Öge Demirkan’ın haberine göre, Kuzey Irak’a düzenlenen hava operasyonuna Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın da katıldığı ortaya çıktı. G.Kurmay Başkanlığı’nca yapılan açıklamada 26 Eylül’de Metina bölgesinde 11 noktaya düzenlenen hava harekatında PKK’ya ait sığınak, barınak ve malzeme depolarının imha edildiği belirtilmişti.

Dün Hava Kuvvetleri ‘nin (HVKK) internet sitesinde Orgeneral Abidin Ünal’ın 26 Eylül’de Diyarbakır’da konuşlu 181. Pars Filo’yla birlikte gece görev uçuşu yaptığı paylaşıldı.

 

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