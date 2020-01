Diyarbakır Barosu'ndan PKK’ya çağrı: Sivil yaşam alanlarında çatışmaya girmeyin

8 yaşındaki Elif Şimşek’in Bismil’de evine isabet eden roket nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, PKK’ya sivil yaşam alanlarında çatışmaya girmemesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilerek başlatılan operasyonun ardından güvenlik güçleri ile PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri arasında çatışma çıkmış, bir eve isabet eden mühimmatın patlaması sonucu 8 yaşındaki Elif Şimşek yaşamını yitirirken, aynı aileden 5 kişi yaralanmıştı. Diyarbakır Valiliği, olayın YDGH’lilerin zırhlı polis aracına atmak istediği roketin eve isabet etmesi sonucu meydana geldiğini belirtirken, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de saldırının eve isabet eden roketle gerçekleştiğini belirtti. Elçi, “Elif’e otopsi yapıldı. Başının koptuğunu öğrendik. Bulgular saldırının roketle gerçekleştiği yönünde. Nereden atıldığını bilmiyoruz. Valilik polis aracına atılan bir roketin eve isabet ettiği yönünde açıklama yaptı. Güvenlik güçleri de roket kullanmadıklarını, envanterlerinde böyle bir silah olmadığını, örgüt üyelerinin roket kullandığını söylüyor” dedi.

PKK’ye sivil yaşam alanlarında çatışmaya girmemesi ve bu tür silahlar kullanması çağrısı yapan Elçi, güvenlik güçlerine de sivil yaşam alanlarındaki operayonlarda can kaybı yaşanmması için daha dikkatli davranılması çağrısı yaptı. Elçi, “Hukukçu ve insan hakları savunucusu olarak, bizim tavrımız nettir. Örgütün bu tür sivil yaşam alanlarında çatışmaya girmemesi ve mayın ve roket gibi ağır silahları kullanması gerektiğini düşünüyorum. Güvenlik güçleri de operasyonlarda, özellikle sivillerin yaşadığı alanlardaki operasyonlarda daha özenli olmalı, dikkatli planlama yaparak sivil can kayıplarının önüne geçmeli. Örneğin Cizre’deki operasyonlarda güvenlik güçlerinin de ağır silahlar kullandığını gördük. Taraflar çatışma anlayışlarını değiştirmezlerme maalesef daha çok sivil can kayıpları yaşanacak” diye konuştu.

Elif toprağa verildi

Bismil’de önceki gece çatışmalarda ağır yaralanan ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 20 yaşındaki Agit Yıldız da dün yaşamını yitirdi. Böylece olaylarda ölenlerin sayısı 2’ye çıktı. Bismil’de sokağa çıkma yasağı önceki gece saat 00.30’da kaldırıldı. 8 yaşındaki Elif Şimşek’in cenazesi otopsinin ardından dün Bismil’e bağlı Kurudeğirmen Köyü’nde toprağa verildi. Şimşek ailesi ilçe merkezindeki Direhnane Camii’nde taziyeleri kabul ederken, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP ve DBP yöneticileri de aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şimşek ailesinin akrabası olan DBP İl Başkanı Ali Şimşek de aileyi yalnız bırakmadı. Şimşek, çözüm sürecinin devam etmesi ve silahların bir an önce susturulması gerektiğini kaydetti.