Eski Genelkurmay Başkanı'nın vazgeçtiği şikayet için Demirtaş hakkında fezleke düzenlendi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında partisinin programında yaptığı konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle fezleke düzenlendi.

Arzu Kaya'nın DHA'da yer alan haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenip soruşturma izninin verilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen fezlekede Necdet Özel’in Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, avukatı aracılığı ile savcılığa başvurup Demirtaş’ın 6 Ocak 2012 tarihinde partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmasından şikâyetçi olduğu belirtildi.



"Suçu işlediği sabit"





Selahattin Demirtaş’ın konuşmasında, Genel Kurmay Başkanı olarak görevini yerine getiren Necdet Özel’i kastederek suçlamaya konu sözleri sarf ettiği belirtilen fezlekede Demirtaş’ın "Türkiye Cumhuriyeti askeri organını aşağılama" suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi.



"Her ne kadar şikâyetinden vazgeçmiş ise de..."





Müşteki Necdet Özel’in Demirtaş hakkındaki şikayetinden 15 Ocak 2015 tarihinde vazgeçtiği ifade edilen fezlekede, "Her ne kadar müşteki Özel şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş ise de, atılı suçun şikayetten vazgeçme ile düşen suçlardan bulunmaması, sarf ettiği sözlerin müşteki Özel’in şahsını hedef almayıp doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı’na yönelik sözler olması nedeni ile şüpheli hakkında soruşturma izninin verilmesi arz olunur" denildi.



Atılı suçlama





Demirtaş hakkında Türk Ceza Kanunu 301. maddesinde belirtilen "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan hazırlanan fezleke bu suçtan dolayı soruşturma izni verilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.



Olayın geçmişi





Genel Kurmay Başkanlığı ve Özel’in suç duyurusu üzerine Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş hakkında "hakaret" suçundan yargılanması amacıyla fezleke hazırlamış, hazırlanan fezleke Demirtaş’ın milletvekili olması nedeniyle Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili düzenlemeden sonra fezleke yeniden savcılığa iade edilmişti.