Eski Genelkurmay Başkanı Koşaner'den AKP'li vekile: Yok, laik ülkede öyle yok!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini tüm yönleriyle araştırmak ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın arasında 'laiklik' tartışması yaşandı.

Işık Koşaner "Kışlanın tam göbeğinde bir camimiz vardı ama bir cuma o camiye gidemedim, bu tarz olaylar da var" diyen İsmail Aydın'a "Pardon, affedersiniz, gitmenizi engelleyen mi oldu?" diye sordu. "Cuma saati eğitim saatime denk geldiği için komutan müsaade etmiyordu" yanıtını alan Koşaner "Eğitim saatine denk geliyorsa ne yapacaksınız?" dedi. Kendisine yöneltilen bu soruyu "Takdir edersiniz ki bu bir ibadet özgürlüğü" diye yanıtlayan İsmail Aydın'a Işık Koşaner'in yanıtı "Öyle yok, laik ülkede öyle yok. Neyse ben ona girmeyeyim, ona girmeyeyim ben" oldu.

26 Ekim 2016 tarihli tutanağa göre Darbe Komisyonu'nda yaşananlar şöyle:

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Özellikle 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubunun da basına yansıyan, o dönemde özellikle dindarlarla, Müslümanlarla ilgili, maalesef, ordunun sanki bir problemi varmış gibi yaratıldı. Bur ada da ordunun kendi kurumsal kimliğiyle neden müdahale edilmedi?

Az önce ifade ettiniz, dediniz ki: “Kışlalarda camilerimiz var, kime ne müdahale ediliyor?” Ben Balıkesir’de kısa dönem askerlik yaptım, altı ay. Evet, kışlanın tam göbeğinde bir camimiz va rdı ama bir cuma o camiye gidemedim, bu tarz olaylar da var. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Koşaner…

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Pardon, affedersiniz, gitmenizi engelleyen mi oldu?

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Evet.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Nasıl oldu?

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Cuma saati eğitim saatime denk geldiği için komutan müsaade etmiyordu.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Eğitim saatine denk geliyorsa ne yapacaksınız?

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Ama takdir edersiniz ki bu bir ibadet özgürlüğü.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Öyle yok, laik ülkede öyle yok. Neyse ben ona girmeyeyim, ona girmeyeyim ben.

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Sürekli aynı saate denk geliyor. O zaman o caminin hiçbir önemi yok.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI SEBAHATTİN IŞIK KOŞANER - Peki, efendim. Efendim, darbeci…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - O zaman bütün cuma saatlerinde eğitim ve kamu hizmetinin kesilmesi gibi bir şeye doğru gider.

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Vallahi biz de Menemen’de yaptık, hep gittik.