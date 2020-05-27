Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurladı

Dün hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.
Törenin ardından tören mangası tarafından taşınan Karadayı’nın naaşı cenaze arabasına konularak Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü. Basına kapalı düzenlenen törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.
28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Karadayı, hükûmeti devirmekle suçlanmış ve yargılandığı davada müebbet hapis cezası almıştı.
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