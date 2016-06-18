Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'tan Milli Savunma Bakanı'na: Son derece seviyesiz sözler!

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın “Askerin, şehit vermemek için operasyona çıkmadığı zamanları da biliyoruz” sözlerine sert ifadelerle tepki gösterdi. “Askerler görevini eksiksiz yapıyor” diyen Büyükanıt, “Son derece seviyesiz, yakışıksız ve amacını aşan sözleri asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Olayların merkezi sayılan Diyarbakır'da 1996-1998 yıllarında 7'nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan 1998-2000 yıllarında Genelkurmay Harekat Başkanlığı, 2000-2003 yıllarında Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevini yürüten Büyükanıt, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "askerin şehit vermemek için operasyona gitmediğinin gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını" belirtti.

Defalarca Kuzey Irak'a sınır ötesi harekat gerçekleştirildiğini hatırlatan Büyükanıt, şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Bakan Işık'ın dediği gibi bir şey olmaz. Bakan'ın yakışıksız, seviyesiz açıklama yapmasını hayretle karşıladım. Operasyona çıkılırken her türlü hazırlık yapılır. Şehit verilecekmiş, verilmeyecekmiş diye bakılmaz. Tabii her zaman için önceliğimiz askerimizin güvenliğidir. Bunun için gereken tüm önlemler alınır ve verilen görev de eksiksiz yerine getirilir.”

“Bakan'ın bu sözlerini açıkçası kimse anlamadı” diyen Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, söylenmesi gereken her şeyi hiçbir yoruma gerek bırakmadan net bir biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Bakan Fikri Işık'ın “1999 yılında terör örgütünün elebaşısının paketlenerek Türkiye'ye teslim edilmesinden sonra uzun bir süre terör örgütü eylem yapmaktan vazgeçmişti. Eylem yapılmadığı için bu dönemde de şehit sayımız azdı. Bunu, o dönemde terörle mücadelenin başarısı olarak görmemek gerekir” sözlerini de değerlendirdi. Büyükanıt terörle mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyerek şöyle noktayı koydu:

“Ülkemizde terörün bittiği söylenemez. Türkiye'de terör hiçbir zaman sıfırlanmadı. Bazen şiddetli bazen düşük seviyede bu belayla uğraşıyoruz.”