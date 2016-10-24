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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, 'darbe komisyonu'na gitmeyecek

Büyükanıt'ın yarın dinlenmesi bekleniyordu

24 Ekim 2016 21:09

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun salı günü dinlemeyi planladığı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sağlık sorunu nedeniyle komisyona gitmeyecek.

Komisyon, salı günü (25 Ekim 2016) önceki Genelkurmay Başkanlarından emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı dinleyecek, Türk silahlı Kuvvetlerindeki 'FETÖ yapılanması' iddiasıyla ilgili bilgisine başvuracaktı. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Büyükanıt baş dönmesi rahatsızlığı nedeniyle TBMM'ye gelemeyecek. Daha sonra komisyona gidip gitmeyeceğine de sağlık durumuna göre karar verecek.

Baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye gidip gelen Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığı gerekçesiyle TBMM'de komisyona gelemeyeceğini bildirdi. Eşi Filiz Büyükanıt, 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) gündeme getirilen Fethullah Gülen Cemaatiyle ilgili mücadele kararı döneminde, Yaşar Büyükanıt'ın 1. Ordu Komutanı olduğunu hatırlattı.

Önceki Genelkurmay Başkanlarından Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün açıklamaları konusunda eşinin yorum yapmadığını belirten Filiz Büyükanıt, “Devlet içindeki konuları bizimle konuşmazdı. Bu konuda da herhangi bir yorumu olmadı” dedi.

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