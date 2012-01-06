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Politika

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un tutuklanması TBMM (A.A)

06 Ocak 2012 12:48

-Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un tutuklanması TBMM (A.A) - 06.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin, ''Özel yetkili mahkemelerin adalet dağıtan birer mahkeme olmadığını, bunların siyasi otoritenin aldığı kararları onaylayan mahkeme olduğunu daha önce ifade etmiştim. Aynı düşüncemi sürdürüyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin, İlker Başbuğ'un hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasına ilişkin sorusunu yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Özel yetkili mahkemelerin adalet dağıtan birer mahkeme olmadığını, bunların siyasi otoritenin aldığı kararları onaylayan mahkeme olduğunu daha önce ifade etmiştim. Aynı düşüncemi sürdürüyorum'' dedi.

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