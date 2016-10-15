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Eski Genelkumay Başkanı Hilmi Özkök: Türkiye'ye iç hat manevrası lazım

"Bu bir askeri kavramdır..."

15 Ekim 2016 11:34

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yle mücadele, Doğu ve Güneydoğu'daki terör operasyonları ve Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı'nı değerlendirdi. Hürriyet'ten Fikret Bila'ya konuşan Özkök, “Bize askeri eğitimlerimizde öğrettikleri iç hat manevrası kavramını hatırlıyorum. Bu bir askeri kavramdır ve birden çok saldırıyla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini öğretir. Türkiye’ye iç hat manevrası lazım” tavsiyesinde bulundu.

Özkök, 'İç hat manevrası'nın ne olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu kavram bir savaşta birden çok düşman veya saldırı ile karşı karşıya kalındığında, stratejik bir karar alıp saldırının veya düşmanın en büyüğünü bertaraf etmektir. Küçükleri kontrol altında tutmaktır. En büyük düşman gücü hangisiyse önce ona yönelmek ve onu etkisiz hale getirmek alamına gelir. Türkiye’nin de böyle yapması gerekir.”

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