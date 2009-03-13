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Yaşam

Eski genelevin yerinde şimdi çocuklar oynuyor

Eskişehir'de şehir merkezinden taşınan genelevin yerine Odunpazarı Belediyesi tarafından çocuk oyun bahçesi açıldı

13 Mart 2009 02:00

Eskişehir'de şehir merkezinden taşınan genelevin yerine Odunpazarı Belediyesi tarafından çocuk oyun bahçesi açıldı

DSP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in girişimleri sonucu 2007 yılında Ankara karayolu Kanlıpınar mevkiine taşınan genelevin yerine yeni çocuk parkı yapıldı. Yaklaşık 2 yıldır atıl durumda olan eski genelevin yerine Odunpazarı Belediyesi tarafından çocuk oyun grupları yerleştirildi. Çocuk parkına salıncak ve çeşitli kondisyon aletleri konması mahalle sakinlerinin beğenisini topladı.

Semt sakinlerinden Gürbüz Narin ise eskiden özellikle kadınların genelev önünden geçmeye çekindiklerini söyledi. Genelev yüzünden mahallelerinin itibarının düştüğünü öne süren Narin şöyle konuştu:

``Burası eskiden genelevdi. Kalkması için çok mücadele ettik. Ancak burası tapulu alan. Genelev patronlarına aitti. Sonunda kaldırıldı. Şimdi belediye buraya oyun alanı yaptı, semtimiz huzura kavuştu.''

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