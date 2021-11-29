Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber hakkında 'yeterli delil' olmadığı belirtilerek 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 17 Ağustos 2016'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büyükberber, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükberber hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Büyükberber'in üniversitede işe aldığı 190 kişinin FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği belirtildi.

​Savcı mütalaasını verdi

Büyükberber, Ankara 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın bugün görülen celsesine, sanık Büyükberber katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme, savunmanın tamamlandığını belirterek mütalaa için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanık Büyükberber'in FETÖ irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldığını, 95'i Bylock kullanıcı olmak suretiyle 190 örgütle irtibatı olan personeli üniversiteye işe başlattığını, tanık beyanlarının da bu durumu desteklediğini belirtti. Savcı, sanık Büyükberber hakkında 'örgüt yöneticilik suçlamasıyla' dava açılmasına rağmen yeterli delil olmadığını belirterek, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmayı erteledi.