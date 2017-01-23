Eski Gambiya lideri sürgüne gitti, '11 milyon dolar kayıp'

Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in ülkeden ayrılmasından sonra, devletin kasalarından 11 milyon doların kaybolduğu açıklandı.

Devir teslim krizinin ardından iktidara gelen yeni Cumhurbaşkanı Adama Barrow'ın danışmanı Mai Ahmad Fatty, mali uzmanların kaybın tam miktarını hesaplamaya çalıştıklarını söyledi.

Yahya Jammeh'in ülkeden ayrılmasından önce Çad'a ait kargo uçağına lüks otomobillerin ve diğer bazı eşyanın yüklendiği görülmüştü.

Jammeh Cumartesi günü, 22 yıl süren iktidarının ardından sürgüne gitmişti.

Eski Gambiya Cumhurbaşkanı, yenildiği seçiminin sonuçlarını kabul etmeyi reddetmiş, daha sonra bölgesel liderlerin arabuluculuğu ve askeri müdahale tehdidi üzerine görevi bırakmayı kabul etmişti.

Adama Barrow ise hala komşu ülke Senegal'de ve Gambiya'ya ne zaman döneceği net değil.

Ancak Batı Afrika ülkelerinin askerleri, Barrow'un gelişine hazırlanmak için başkent Banjul'a girdi.

Beş Afrika ülkesinin liderlerinden oluşan askeri güce komuta eden Senegalli general "Halkın güvenliği ve Barrow'un görevine gelebilmesi için stratejik noktaları denetim altına aldıklarını" söyledi.

Barrow'un danışmanı Fatty ise Senegal'in başkenti Dakar'da yaptığı açıklamada Gambiya'nın mali kriz yaşadığını söyledi.

Fatty, "Devletin kasaları neredeyse bomboş. Gambiya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı bu durumu doğruladı" dedi.

Fatty, Jammeh'in sadece son iki haftada 11 milyon dolar çektiğini söyledi. BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklarca doğrulatamadı.

Mai Ahmad Fatty, havaalanı yetkililerine Jemmah'ın mallarının ülkeden götürülmesine müsaade edilmemesi talimatı verildiğini kaydetti.

Jammeh'in eşyalarının sürgüne gittiği güzergâhtaki Gine'de bulunduğu söyleniyor.

Jammeh'in Ekvator Ginesi'nde olduğu söyleniyor, ancak yetkililer bu bilgiyi doğrulamadı.

Yahya Jammeh, 1 Aralık'taki seçimden sonra başta yenilgiyi kabul etmişti. Fakat daha sonra seçimde "usulsüzlükler" yapıldığını söyleyerek yeniden seçime gidilmesini istemişti.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Ecowas, Jammeh'e görevi bırakması, aksi takdirde güç kullanılarak devrileceği tehdidinde bulunmuştu.