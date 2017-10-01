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Spor

Eski Galatasaraylı futbolcunun 'kanında HIV bulgusuna rastlandığı' iddiası yalanlandı

Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, 5 gol ve 12 asist kaydetti

01 Ekim 2017 16:24

Arsenal Kulübünde de forma giyen eski Galatasaraylı yıldız Eboue’nin kanında HIV bulgusu saptandığı iddiasının, yapılan testlerle gerçek dışı olduğu anlaşıldı. Fildişi Sahilli futbolunun avukatı, KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol'e dava açacaklarını açıkladı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol’a transferi için sağlık kontrollerinden geçen ve kanında HIV virüsüne rastlandığı iddia edilen Eboue, Pazar gecesi Londra’ya gitti.
Eboue, İngiltere’de geniş kapsamlı kontrollere, testlere tabii tutuldu.

Ve Galatasaraylı eski futbolcunun HIV Virüsüne yakalanmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme ile derin bir "oh" çeken Eboue, Spor Arena’ya kesinlikle AIDS olmadığını belirtti ve kendisiyle ilgili önemli gelişmeyi iletti.

Eboue, bu iddianın yalan olduğunun Londra’daki kontrollerde de belgelendiğini belirtip bu söylentilerin çıkmasına neden olan KKTC Kulübüne dava açacağını belirtti.

Eboue’nin avukatı KKTC ekibi Türk Ocağı Limasol’a dava açacak. Transferden vazgeçtiğini de belirten Eboue, Limasol’a transfer olmayacak.

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Emmanuel EboueHIVGalatasarayLimasol

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