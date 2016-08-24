Eski Galatasaraylı futbolcular Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'FETÖ' soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Şükür'ün yanı sıra, Arif Erdem, İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker hakkında gözaltı kararı verildi.

emiriz Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken diğer üç ismin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı,Gülen Cemaati'nin futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Şükür'ün ev ve adreslerinde arama yapıldı.

Son dönemde yazılı ve görsel basında eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında FETÖ/PDY ile irtibatları olduğuna ilişkin çıkan birçok bilgi ve belgeyi delil kabul eden Savcı Baygın, bu üç eski futbolcuyu da Hakan Şükür'ün şüpheli olduğu 'Futbolda Fethullahçı Yapılanma' soruşturmasına dahil etti.