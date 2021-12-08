Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal'ın çarptığı köpek öldü

Eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal, İstanbul Başakşehir'de yola fırladığı belirtilen köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal'ın çarptığı köpeğin ölürken kullandığı klasik otomobilinde hasar oluştu.
Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Eski Galatasaraylı futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir Fenertepe istikametinde 34 BOV 331 plakalı klasik otomobiliyle seyir halindeyken, otoyol ayrımında bir anda yola çıktığı belirtilen köpeğe çarptı.
Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal olaydan yara almadan kurtulurken çarptığı köpek öldü. Köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı belirtilen Ünsal’ın klasik aracının ön kısmında maddi hasarlar oluştu.
Kazayla ilgili trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi. (DHA)