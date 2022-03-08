Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal: Seçim zamanı konuşacağım

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı takımla ilgili soruları yanıtladı. Aysal, "Galatasaray'ımızın şu an için başkanı var, yönetimi var. İnşallah seçim zamanı gelince konuşacağım" dedi.

Galatasaray Düşünce Derneği, 7 Mart 2022 akşamı GSK Atlı Spor tesislerinde toplandı. Mart ayı olağan toplantısına 70'e yakın Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve eski başkan Ünal Aysal da katıldı. Toplantı çıkışı Galatasaray Kulübü Başkanlığı için yeniden adı konuşulan Ünal Aysal, Beyaz TV’ye konuştu.

Aysal başkanlık sorularına şöyle yanıt verdi:

"Galatasaray'ımızın başkanı var, yönetim kurulu var. Bu konunun konuşulması için gerçekten uygun zaman değil. İnşallah bir gün seçimler gelir, o zaman konuşuruz. Galatasaray taraftarlarına saygılarımı ve sevgilerimi iletmek istiyorum"

Öte yandan sarı-kırmızılıların eski başkanı "Spor dünyasında her gün, her şey değişir. Sportif neticelere göre değerlendirme yapmayalım. Galatasaray güçlü bir kurum, Galatasaray'a güvenelim" diye konuştu.

Barcelona maçıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ünal Aysal "Başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.