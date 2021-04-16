Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e: Allah şifa versin, herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk

Eski Galatasaray başkanlarından Faruk Süren sarı-kırmızılı takımın son dönemde yaşadığı olayları değerlendirdi. Mustafa Cengiz'in açıklamalarına ilişkin konuşan Süren, "Ne diyeyim. Allah şifa versin. Herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor" dedi. Terim'in istifa edecek söylentilerine de yorum yapan Süren, "Fatih Terim normal bir teknik direktör olsa istifa eder. Ama Fatih Terim normal bir teknik direktör değil. Galatasaray onun yuvası. Galatasaray'ı çok ama çok sever. Dilini ısırır, elini tutar, dilini tutar, kendini kontrol eder. İstifa etmez" şeklinde konuştu.

"Terim istifa etmez"

Takvim'de yer alan habere göre; Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in futbolcular ve Fatih Terim'le ilgili olay yaratan sözlerini değerlendiren Faruk Süren, "Ne diyeyim. Allah şifa versin. Herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim için ortaya atılan "istifa edecek" iddialarını da değerlendiren Süren, "Fatih Terim normal bir teknik direktör olsa istifa eder. Ama Fatih Terim normal bir teknik direktör değil. Galatasaray onun yuvası. Galatasaray'ı çok ama çok sever. Dilini ısırır, elini tutar, dilini tutar, kendini kontrol eder. İstifa etmez. Lig bitince de bırakır. Zaten sözleşmesi bitiyor" dedi.

"Yasaklar sürerse kongre yapılamaz"

Süren, "17'sine kadar yasak var. Devam ederse kongre zaten olmaz. Ama 7 mayısa kadar adaylar listelerini ve 100 imza ile birlikte vermek zorundalar" dedi.