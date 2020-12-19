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Spor

Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

19 Aralık 2020 22:25

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

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Duygun Yarsuvatkoronavirüs
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