Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat: Bizden sonra gelenler çok güzel miras yediler

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Macaristan'da katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Polat, "Bizden sonra gelenler çok güzel miras yediler. Bundan sonra bu işlerin içinden çıkmak çok kolay olmayacak. Çok uzun seneler gerektirecek" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de bulunan, Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat'ın girişimleriyle yenilenen Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, "Günü kurtarmak kolay, geleceği kurtarmak çok zor. Gelen hiçbir başkan geleceği kurtarmak için bir şey yapmadı. Galatasaray gayrimenkulleri de çok ucuza gitti. Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacı var" diye konuştu.

"Umarım bundan sonra UEFA'dan başarılı neticeler alırız"

Sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'ndeki durumunu yorumlayan Polat, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bize çıkan grubu kendimiz belirlesek daha iyisini yapamayız. Bu turu geçmeliyiz. Mazeret olmaz. UEFA'da umarım bundan sonra başarılı, iyi neticeler alırız" dedi.

2011 yılındaki Mali Genel Kurul'la ilgili de konuşan Adnan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"2011'de yaşanan olaya gönlümüz kırılmıştı. Hakikaten hak etmediğimiz olaylarla karşılaşmıştık. Mustafa Başkana teşekkür ederim. Genel kurulda alkışları ile bir nebze olsun o gün yapılanın yanlış olduğunu gösterdi. İçimde bir yara kaldı o kongreden ama bir kırgınlığımız yok şu anda.

"2011 kongresinde sadece bizi üzmediler, Galatasaray'ın yazılmamış kanunlarını bozdu o kongre. Galatasaray'da daha önce başkan olmak için yönetimlerde görev yapılırdı. Dolayısıyla o yönetimde görev yapanlar neyin içine girdiğini bilerek girerdi. Ama benden sonraki dönemde onlar olayı yaşadıkları süre boyunca anlamaya çalıştılar. Dolayısıyla Galatasaray'ın başkanlık makamını da yıprattı.

"Galatasaray'ın Türk futbolu üzerindeki ağırlığını da erozyona uğrattı, zedeledi"

"Şu anda başkan adaylığı düşünmüyorum"

Adnan Polat, şu an için Galatasaray başkanlığını düşünmediğini vurgulayarak, "Ben Galatasaray'a 11 sene hizmet ettim. Üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Artık yeni jenerasyonların bu işi omuzlaması lazım. Şu anda başkan adayı olmak gibi isteğim ve düşüncem yok" diye konuştu.

Bir soru üzerine de Polat, "Galatasaray'ın hakikaten anayasasında değişiklik yapıp kapıları açması lazım. Ben demiyorum ki sokaktan geçen her insanı alsın. Tüzüğü değiştirmek lazım..." yorumunu yaptı.

"Bu kez ipin ucu fazla kaçtı"

Polat, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili şunları söyledi:

"Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında her zaman bazı olaylar oluyor. Türk futbolunun rengi bu. Ama bu kez ipin ucu fazla kaçtı. Çok kabul edilebilecek şekilde söylemler olmadı. İnşallah tekrar etmez."

"Tüm kulüplerin reforma ihtiyacı var"

Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacının olduğunu sözlerine ekleyen Adnan Polat, "Bizden sonra gelenler çok güzel miras yediler. Bundan sonra bu işlerin içinden çıkmak çok kolay olmayacak. Çok uzun seneler gerektirecek. Günü kurtarmak kolay, geleceği kurtarmak çok zor. Gelen hiçbir başkan geleceği kurtarmak için bir şey yapmadı. Galatasaray gayrimenkulleri de çok ucuza gitti. Galatasaray dahil tüm kulüplerin reforma ihtiyacı var" şeklinde konuştu.