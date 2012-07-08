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Yaşam

Eski Galata Köprüsü trafiğe açılıyor

Yapılan çalışmalar sonucu kara bağlantıları ve dubalarının bakımı biten köprünün, teknik bakımlar yapılarak hazır hale getirildiği belirtildi

08 Temmuz 2012 15:46

Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışması nedeniyle oluşan trafiğin rahatlatılması amacıyla eski Galata Köprüsü, bugün Balat-Hasköy arasına trafiğe açılacak.

Yapılan çalışmalar sonucu kara bağlantıları ve dubalarının bakımı biten köprünün, teknik bakımlar yapılarak hazır hale getirildiği belirtildi.

Elektrik tesisatı, asfalt bakımı, giriş çıkış rampaları değiştirilen köprüde, aydınlatma direkleri, trafik yön levhaları ve boyama ile ilgili eksiklerin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklamaya göre, köprü bugün saat 17.00’da trafiğe açılacak.

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galata köprüsütrafikhaliçistanbul

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