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Yaşam

Eski Galata Haliç'in yardıma koşacak

Feshane-Sütlüce arasındaki eski Galata Köprüsü, bölümlere ayrıldıktan sonra römorkörlerle çekilerek, Balat-Hasköy arasına taşındı

29 Haziran 2012 19:49

FSM ve Haliç köprülerindeki bakım çalışması nedeniyle yoğunlaşan trafiğin rahatlatılması amacıyla eski Galata Köprüsü, 10 Temmuz'da trafiğe açılacak.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ile Haliç köprülerinde yapılacak bakım çalışmaları netleştiğinde, eski Galata Köprüsü'nün trafiğe açılması çalışmaları da hızlandırıldı.

Feshane-Sütlüce arasındaki eski Galata Köprüsü, bölümlere ayrıldıktan sonra römorkörlerle çekilerek, Balat-Hasköy arasına taşındı.

Köprünün ulaşıma açılmasıyla ilgili teknik kontrolleri yapıldı. Son bir teknik kontrolden daha geçirilecek köprünün, 10 Temmuz Salı günü araç trafiğine açılması planlanıyor.

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