Eski futbolcular cevapladı; Trabzon-Beşiktaş maçını kim kazanır?

Süper Lig'de bu hafta kritik maçlar oynanacak. İlkinde bugün formda Trabzonspor sahasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik maçı kim kazanır? İki takımda da oynayan eski futbolcular cevaplandırdı.

Ali Kemal Denizci, 1972-78 yıllarında Trabzonspor'da, 1981-83 yılları arasında da Beşiktaş'ta oynadı.

Denizci'ye göre iki takımın son oynadığı maçlara bakıldığı zaman Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenme şansı az:

"Önemli puanlarda aldı ama Galatasaray maçı haricinde oynadığı futbol çok iyi değildi. Alınan galibiyetler camiada olumlu bir hava oluşturdu. Bu sezon çok iyi oynayan ve ligde kimsenin kolay kolay yenemeyeceği bir Beşiktaş var. Siyah-beyazlı takım ancak kendi kendine yenilebilir. Yani kendi yapacağı hatalarla mağlup olur. Trabzonspor'un, Beşiktaş karşısında alabileceği beraberlik de başarı sayılmalı."

"Trabzonspor'un seyirci önünde

kaybedeceğini sanmıyorum"

Trabzonpor'da 1967-1970 ve 1975-1978 yıllarında, Beşiktaş'ta ise 1973-1974 sezonunda görev yapan Necmi Perekli ise Süper Lig'de şampiyonluklar yaşayan Trabzonspor ve Beşiktaş'ın hafta sonu çok kritik bir maç oynayacağını dile getirdi.

"Siyah-beyazlılar, kaliteli ve kabiliyetli futbolculara sahip. Bordo-mavililer ise gösterişli bir futbol oynamıyor. Eldeki mevcut yetenekleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Bireysel futbola dayalı bir düzen içerisinde galibiyet arayan bir takım görüntüsünde. Karşısında çok koşan, isabetli paslar atabilen bir takım olacak. Ligin ikinci yarısının kaybetmeyen takımı Trabzonspor'un bu maçtan puansız ayrılacağını sanmıyorum. İlk bakışta Trabzonspor'un seyirci önünde muhteşem ambiyansı kullanarak maçı kaybetmeyeceğini sanıyorum. İki takımın formasını giymiş eski bir futbolcu olarak, dileğim ve beklentim Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da isimlerine yakışır futbol oynamaları ve hak edenin maçı kazanmasıdır."

"İyi futbol Beşiktaş'ı başarıya taşıyor"

Trabzonspor'da 1993-1995, Beşiktaş'ta 1995-1997 dönemlerinde forma giyen Orhan Kaynak da 2017 yılının Trabzonspor adına en büyük transferinin yeni stadı olduğunu söyledi:

"Beşiktaş'ın oturmuş bir kadrosu var. Alternatifli geniş bir kadroya sahip Beşiktaş, kazanmasa da kaybetse de iyi oyunundan vazgeçmiyor. İyi futbol Beşiktaş'ı başarıya taşıyor. Maçın Trabzon'da oynanacak olması, seyirci atmosferi ve Trabzonspor'un içeride farklı bir futbol oynadığını düşünürsek, favori Trabzonspor. Kadro zenginliği ve oyun üstünlüğüne bakarsak, Beşiktaş daha önde görünüyor. Bence Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı en zor maç olacak."

"Bu maçın galibi olabileceğini düşünmüyorum"

Beşiktaş'ta 1992-1994, Trabzonspor'da da 1999-2001 yıllarında ter döken Yusuf Tokaç da Trabzonspor'un ligin ikinci bölümünde mağlup olmayan tek takım olduğunu anımsattı.

"İki takım da ligin en tehlikeli takımı. Bu maçın galibi olabileceğini düşünmüyorum. Gol veya goller olabilir. Beraberlikle bitmeye daha yakın bir maç olarak görüyorum. Bu karşılaşmanın favorisi yok. Seyirci faktörünü göz önüne alırsak, seyirci baskısını hesaba katarsak Trabzonspor bir adım önde diyebilirim. Bordo-mavili taraftarların bu zorlu mücadeleye büyük önem vereceğini düşünüyorum. Seyir zevki yüksek, zevkli bir maç izleyeceğimiz kanısındayım."

Mehmet Ali Yılmaz:

Maç ortada, kesin favori yok

Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz ise "Trabzonspor ikinci yarıda dolu dizgin geliyor, hiç yenilmedi. Çok puan aldı ve yukarıyı zorluyor. Fenerbahçe ile 3 puan farkı var. Diğer takımların yaptığı kayıplarla 3.'lük şansı bile gözüküyor. Beşiktaş maçını kazanmak için oynayacak. Bu tempoda giderse kazanabilir de. Beşiktaş güçlü ama Trabzonspor daha istekli. Trabzonspor yeni alınan oyuncularla düzeldi. Çok zor ve güzel bir maç olacak. Maç ortada, kesin favori yok. Trabzonspor'u öne çıkarmamın nedeni, ikinci yarıdaki performansı ve yeni oyuncular. Tabii ki o tılsım bir noktada durur, her maçı kazanamazsın. Beşiktaş istikrarlı gidiyor. Şenol Güneş en başarılı dönemini yaşıyor. Ben başkanı olduğum için onu da alkışlıyorum. Başarılı olması hoşumuza gidiyor. Trabzonspor'un çıkışını sürdürmesi ve Avrupa'ya gitmesi lazım. İnşallah güzel bir maç olur. İkisi de iddialı, kim şanslı ve o gün iyiyse kazansın." dedi.