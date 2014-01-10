Eski futbolcu Thomas Hitzlsperger eşcinsel olduğunu açıkladı

Eski milli futbolcu Thomas Hitzlsperger'in eşcinselliğini açıklaması olumlu yankı buldu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Alman Futbol Milli Takımı’nın eski oyuncularından Thomas Hitzlsperger'in, homoseksüel olduğunu açıklamasına politikacı ve profesyonel sporculardan olumlu tepki geldi. Hitzlsperger'e sosyal medya üzerinden cesaretinden dolayı kutlama mesajları gönderildi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ‘eski milli oyuncunun açıklamasının hükümet tarafından olumlu karşılandığını ve Almanya'nın, kimsenin cinsel tercihini hoşgörüsüzlük korkusuyla gizlemesinin gerekmediği bir ülke olduğunu' söyledi.

Eski Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de Hitzlsperger'in homoseksüelliğini açıklamasına sevindiğini ve sergilediği cesaretin saygıyla karşılanması gerektiğini belirtti. Westerwelle, cinsel eğilimini kamuoyuna yansıtmanın sanıldığı kadar zor olmadığını ve eski milli oyuncunun açıklamasının, eşcinselliği yüzünden çevresine kendini kabul ettirmekte zorlananlara yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckart profesyonel futbolda homoseksüellik konusunun üzerine çekilen perdenin nihayet kalkmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eski parti eş başkanı Claudia Roth ‘futbolcunun homoseksüel olamayacağı şeklindeki klişeleşmiş düşünceyi çürütmüş olmasından dolayı Hitzlsperger'in takdirle karşılanması gerektiğini' söyledi.

Eski Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger ‘Zeit Online' internet sitesine yaptığı açıklamada, Hitzlsperger'in açıklamasını övdü ve ‘Nihayet bir futbolcu eşcinselliğini kamuoyuna duyurma cesaretini gösterdi, 'Profesyonel futbol maalesef eşcinselliğin normal karşılanmadığı bir spor dalı olma özelliğini hâlâ koruyor', dedi. Futbol Federasyonu'nun bildirisinde Hitzlsperger'in her türlü desteği hak ettiğine yer verildi.

Milli futbolcu Arne Friedrich, tam zamanında doğru kararı verdiği için Hitzlsperger ile gurur duyduğunu dile getirdi. Lukas Podolski de, Hitzlsperger'in eşcinselliğini açıklamasının son derece önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

Geçen yılın Eylül ayında futbolculuk kariyerini kapatan Thomas Hitzlsperger profesyonel sporculardaki homoseksüellik tartışmasına katkıda bulunmak için cinsel eğilimini kamuoyuna duyurduğunu söylemişti.