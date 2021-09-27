Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin Öztürk'ün şoförlüğünü yapan ve tutuklanan şüpheli Abdullah M. ile olaya tanık olan Veli Ö.'nün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Abdullah M. cinayet sırasında olay yerinde bulunmadığını öne sürdü.

"Olay esnasında orada değildim"

Olaydan bir gün sonra 20 Eylül'de teslim olan Abdullah M.'nin savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylerken "Halil İbrahim Scholten isimli şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili herhangi bir ilgim yoktur. Ben Sezer Öztürk'ü 7 yıldır özel şoförlüğünü yapıyor olmam nedeniyle tanırım. Olay esnasında orada değildim. Olay tarihinde tam emin olmamakla birlikte saat 17.00 sularında Sezer Öztürk'ün oğlu olan İsmail Öztürk tarafından arandım. Babası Sezer Öztürk'ün tanımadığımız birileriyle kavga ettiğini söyledi. Ben de Sezer Öztürk'ün Paşaköy'de bulunan evine gitmek için kendime ait olan araçla yola çıktım. Giderken yolda jandarma ekiplerini gördüm ve tekrardan ikametime geri döndüm" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Olay tarihinde Sezer Öztürk'ü görmediğini öne süren şüpheli Abdullah M. "Benim olaya herhangi bir iştirakim bulunmadığı gibi görgüye dayalı bilgim de bulunmamaktadır. Sezer Öztürk'ü telefonla aradım ancak kendisine ulaşamadım. Kendimi toplamak için biraz zaman geçirdim, ertesi gün kendi irademle jandarmaya teslim oldum" dedi.

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Tutuklandı

Savcılık, şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelinin hakimlik sorgusunda da olay tarihinde evde olduğunu, telefon üzerine Öztürk'ün ne olduğunu anlamak için evine gittiğini ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Hakimlik de şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Tanık olarak dinlenen Veli Ö.'nün ise olayda hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'in yeğeni olduğunu söylediği, olayda yer alan Haydar G., Sezer S., Duran G. ve Sezgin Y.'yi de tanıdığını belirttiği öğrenildi. Söz konusu kişilerle piknik yapmak için üç araçla birlikte Paşaköy'e Mahallesi'ne gittiklerini kaydetti.

"Adam arabada ailem var diye söylese de bizim gençler dinlemedi"

En önde Halil İbrahim Scholten'in kullandığı aracın olduğunu söyleyen tanık Veli Ö., Suriyelilere yol tarif ettikleri sırada Almanya plakalı gri ve siyah araçların kendilerinden yol istediğini belirterek "Halil İbrahim biraz dik kafalılık yaparak Alman plakalı araç sürücüsüne 'Beş dakika bekle yolu açacağım' dedi. Araç beş dakikadan fazla bekledi yanımıza gelerek tekrar sordu. Halil İbrahim de tartışma başlatarak yumruk attı. Adam 'arabada ailem var' diye söylese de bizim gençler dinlemediler. Halil İbrahim'in abisi Duran G. adamın kafasına araç kasasında bulunan sandalyeyi fırlattı. Arkadan gelen siyah renkli araç içerisinde bulunan adam silah çıkarttı ve havaya doğru ateş açtı" dedi.

"Şikayetçiyim"

Ateş açılınca milletin kaçıştığını ve silah elinde olan kişinin Halil İbrahim'e doğru ateş ettiğini kaydeden tanık Veli Ö. "Sezer G. de çelme takarak adamı yere düşürüp elinden silahı aldı. Siyah araç içerisindeki adam yere düştükten sonra arabaya gitti ve bir silah daha aldı ama ateş etmedi. Diğer elinde de bıçak vardı, bıçağı sağa sola savurmaya başladı. Ortalık bir anda duruldu ve bizimkiler arabaya binip kaçtı. Silah çeken adamın yanına gidip 'Siz cahil misiniz, genç çocuğa vuruyorsunuz. Onların dediklerine takılıyorsunuz' dedim. Şahıslar bizimkilerin yerini sordular, ben de korkudan söyledim. Adamlar adres tarifimden sonra yanımdan hızla o tarafa doğru uzaklaştılar. Daha sonra Haydar G. geri gelerek beni aldı, bıçaklandığını söyledi. Halil İbrahim'in vurulma olayına ilişkin bildiklerim bundan ibarettir. Olaydan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.