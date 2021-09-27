Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk, yol verme kavgasında silahla ateş açtı: 1 ölü 4 yaralı

Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, otomobilinden ateş edip olay yerinden uzaklaşan Öztürk, çevredekilere "Siz karışmayın, hedefim o" diyerek çevreye de 2 el ateş etti. Halil İbrahim Scholten’i silahla vurarak öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen firari eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim S. babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi. İddiaya göre, yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalıştı. Otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. hayatını kaybetti.

Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Yaralanan vatandaşların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. ‘Kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olay sırasında Almanya ülkesi trafik siciline kayıtlı BI OD 2828 plaka sayılı aracın kullanıldığı, aracın tescil kaydından malikinin O.D. olduğu fakat bu şahsın Ağustos ayı sonunda Almanya’ya gittiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında olay günü aracı sevk ve idare edenin şüpheli Sezer Öztürk olduğu, Ö.G. ve A.M. isimli şüphelilerin de aynı olayda şüpheli Sezer Öztürk ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Olaydan sonra teslim olan şüpheli A.M.’nin, 21 Eylül 2021 tarihinde ise tutuklama istemiyle sevk edildiği Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Firari şüpheli Sezer Öztürk hakkında İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Adresinde arama yapılan firari şüpheli Ö.G. hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulacağı bilgisine ulaşıldı. Müşteki ve tanıkların ifadelerinin alındığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görgü tanığı: Her şey bir anda oldu

Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, “Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. “Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o “ dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı” diye konuştu.

Kaynak: İHA