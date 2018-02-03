Eski futbolcu otomobilinde öldürüldü

Hatay’ın İskenderun İlçesi'nde eski amatör futbolcu Enes Burak Barış (27), otomobilinde, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Barış olay yerinde hayatını kaybederken kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Atatürk Bulvarı’ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeden ayrılan Enes Burak Barış, otomobiline binerek Atatürk Bulvarı’na doğru yola çıktı. Barış, aracıyla kavşaktan dönerken arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli 2 kişi tabancayla ateş açtı. Barış, kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirirken, araç da kavşaktaki kaldırıma çarpıp durdu.

Eski adı İskenderun Demir Çelikspor olan amatör Körfez İskenderunspor’da forma giydiği bildirilen eski futbolcu Enes Burak Barış’ın katil zanlılarının yakalanması için soruşturma başlatıldı. (DHA)