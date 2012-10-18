Eski futbolcu Michael Ballack tutuklandı

Eski Alman futbolcu Michael Ballack, saatte 211 kilometre hızla araba kullanmaktan İspanya'da tutuklandı.

İspanya'nın güneyindeki Caceres'deki jandarma birliğinden yapılan açıklamada, Extremadura'daki A-5 otoyolu üzerinde saatte 211 kilometre hızla giden bir aracı kullandığı tespit edilen eski futbolcu Ballack'ın, radara yakalanmasının ardından yol güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığı ve bugün hakim karşısına çıkartılacağı bildirildi.

İspanya'da otoyollarda hız sınırı saatte 120 kilometre olarak belirlenirken, bu sınırı ihlal eden Ballack'ın ehliyetine el konulması ve para cezasına çarptırılıp serbest bırakılması bekleniyor.

Profesyonel futbol yaşamını resmen sonlandırdığını açıklayan Ballack, en son Bayer Leverkusen'de forma giymişti. 36 yaşındaki Ballack, kariyerinde 98 kez olmuş, Bayern Munich, Kaiserslautern ve Chelsea takımlarında oynamıştı.