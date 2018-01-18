Eski futbolcu kanserden öldü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan eski futbolcu Doğan Sökük (45), yakalandığı kanser hastalığından yaşamını yitirdi.

Lüleburgazspor\'un profesyonel ligde bulunduğu 1990-93 yılları arasında formasını giyen Doğan Sökük, bir süre önce bağırsak kanseri hastalığına yakalandı. İki ay önce de geçirdiği felç nedeniyle belden aşağısı tutmayan Sökük, tedavi gördüğü Edirne\'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. 1 çocuk babası Sökük\'ün cenazesi, Lüleburgaz\'ın Turgutbey köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doğan Sökük\'ün eşi Özlem Sökük\'ün de 9 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



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