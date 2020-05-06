Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, boşanma davasında şahitlik eden okul müdürünü, "Yüzüne kezzap atacağım" diye tehdit etmiş

Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ın, kendisi hakkında "Çocuğuna şiddet uyguluyor" diye şahitlik yapan okul müdürünü, "Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Aşık’ın iki yıla kadar hapsi isteniyor.

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen anne Aşık, suçlamayı reddetmişti. Oğlunun eğitim gördüğü okulun müdürü Asiye K., küçük E.'nin yaşadığı psikolojik bunalıma tanıklık ettiğini söyleyip şahit olarak ifade vermişti.

Sabah gazetesinin haberine göre; okul müdürü Asiye K., geçen günlerde savcılığa başvurarak, Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğini belirtti. Asiye K., "Beni önce 'Kadınsın, başına her türlü iş gelir' diye, sonra da 'Yüzüne kezzap atacağım, okulu yakacağım' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Okul müdürü uzlaşmak istemedi

Okul müdürü uzlaşmayı kabul etmeyince Yağmur Aşık hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yağmur Aşık'ın, "Biz karı-kocayız, aile işlerine karışma, yalnız bir kadınsın, başına her türlü iş gelebilir", "Seni dağa kaldırtacağım, çırılçıplak serserilere leş edeceğim. Ailene ve yakınlarına zarar vereceğim, yüzüne kezzap atıp okulunu yakacağım" ifadelerini kullandığı ileri sürülüyor.

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp de davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini öne sürerek, Yağmur Aşık hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Alp, küçük kızıyla ilgili olarak da tehdit edildiğini iddia ederek, Yağmur Aşık hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmişti.