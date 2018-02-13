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Yaşam

Eski futbolcu cinayetinde 5 kişiye tutuklama

Eski futbolcu Enes Burak Barış, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

13 Şubat 2018 01:38

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Enes Burak Barış (27) cinayetiyle ilgili  başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüheliler bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen hafta gece saatlerinde Atatürk Buvarı'ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında Enes Burak Barış'ın tabancayla ölüdürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının verdikleri eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis,  cinayet zanlıları olarak O.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Polis soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddia edilen S.Ç., M.A.G. ve A.A.R.'yi  de yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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