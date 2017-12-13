Eski futbolcu adliyeden firar etti

Büyükçekmece Adliyesi’nde görülen sanal kumar çetesine yönelik 60 sanıklı davada şüpheli olan ve hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunan eski futbolcu Gürcan Çarkçı, Çerkezköy’de Adliye’ye teslim oldu. Çarkçı, mahkemenin sorgu sonucu tutuklama kararı vermesi üzerine adliyeden firar etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbar üzerine yasadışı bahis oynatan bir çetenin peşine düşüldü. Yapılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Veysel Şahin ise Sivas'ta özel uçağıyla Kıbrıs'a kaçmak üzereyken yakalandı ve tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonrasında 60 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken eski futbolcu Gürcan Çarkçı da bu davada sanıktı ve hakkında mahkemece verilmiş ifadesinin alınmasına ilişkin yakalama kararı bulunuyordu.

İfadesinin ardından tutuklanmıştı

Çarkçı dün Çerkezköz Adliyesi'ne gelerek ifade vermek istediğini belirtti. Avukatı Murat Sultansu ile ifade veren Çarkçı Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce SEGBİS sistemi ile alınan ifadesi ardından tutuklandı.

Karar yüzüne okununca firar etti

Tutuklama kararı SEGBİS Sistemi ile yüzüne okunan Çarkçı, bir anlık boşluktan faydalanıp duruşma salonundan çıktı ve Adliye'den firar etti.

Müvekkilinin adliyeden kaçması ile ilgili konuşan Murat Sultansu, 'Yakalama kararı ifade alınıp salıverilmesine ilişkindi. Müvekkilimde ifadesi ardından serbest bırakılmahı bekliyordu. Fakat sorgusu ardından hakimce tutuklandı. SEGBİS İle sorgu yapıldığı içinde müvekkilim birden ortadan kayboldu. Duruşma kapısında polis yoktu o an. Hakimin kovuşturma aşamasında ifade alınmak üzere verdiği yakalama kararını tutuklamaya çevirmesini de garipsedim. 'dedi.

Gürcan Çarkçı'nın Çerkezköy Adliyesi'nden firar etmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.