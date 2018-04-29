Eski futbol yıldızı Liberya'nın yeni devlet başkanı seçildi

Eski futbol yıldızı George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın yeni devlet başkanı seçildi.

Ülkede Salı günü yapılan, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında oy sayım işlemi sona erdi.

Weah, rakibi Joseph Boakai'yi geride bıraktı. Weah görevi, Afrika'nın ilk seçilmiş kadın devlet başkanı Ellen Johnson Sirleaf'den devralacak.

Ulusal Seçim Komisyonu, oyların yaklaşık yüzde 98'inin sayıldığını, Weah'ın yüzde 61.5, Boakai'ninse yüzde 38.5 oy aldığını açıkladı.

Sirleaf, ülkedeki iç savaşın sona ermesi ardından 2005 yılında yapılan ilk devlet başkanlığı seçimlerinde Weah'ı yenmişti.

Weah futbol kariyeri sırasında AC Milan, Chelsea ve Paris St-Germain'in de aralarında bulunduğu kulüplerde oynamıştı.

2002'de futbola veda etmesi ardından siyasete giren eski yıldız, hali hazırda Liberya parlamentosunda senatör olarak görev yapıyor.

Özgürlüğünü kazanmış Amerikalı kölelerin kurduğu Liberya, 73 yıl boyunca kansız bir iktidar devri görmemişti.

Sirleaf, halefi Charles Taylor'ın uzun süren bir iç savaşı takiben 2003'te isyancılar tarafından görevden el çektirilmesinin ardından 2006'da göreve gelmişti.

Taylor komşu Sierra Leone'de işlenen savaş suçları nedeniyle şu sıralar İngiltere'de 50 yıllık hapis cezasını yatıyor.