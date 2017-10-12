T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski futbol yıldızı George Weah Cumhurbaşkanı oldu

Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA Futbolun unutulmaz isimlerinden George Weah, ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu

12 Ekim 2017 12:47

Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA

Futbolun unutulmaz isimlerinden George Weah, ülkesi Liberya\'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.
\"ballon d\'or\" ödülünü kazanan tek Afrikalı futbolcu unvanına sahip olan George Weah, seçimlerde 19 aday ile yarıştı. 2 milyon oy kullanılan seçimler sonunda da Cumhurbaşkanı seçilen George Weah, 12 yıldır ülkeyi yöneten Nobel Barış ödüllü Ellen Johnson-Sirleaf\'ın yerini alacak.
Daha önce 2005 ve 2011 yıllarında Liberya Cumhurbaşkanlığına aday olan Georges Weah seçimleri kazanamamıştı.
Liberya\'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 senede bir yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin AKGÜRBÜZLYONDHA FutbolunGeorge WeahLiberyaCumhurbaşkanıAfrikalıNobel BarışEllen JohnsonSirleafDahaLiberya CumhurbaşkanlığınaGeorges WeahLiberya Cumhurbaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24