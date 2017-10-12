Eski futbol yıldızı George Weah Cumhurbaşkanı oldu

Engin AKGÜRBÜZ - LYON / DHA

Futbolun unutulmaz isimlerinden George Weah, ülkesi Liberya\'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.

\"ballon d\'or\" ödülünü kazanan tek Afrikalı futbolcu unvanına sahip olan George Weah, seçimlerde 19 aday ile yarıştı. 2 milyon oy kullanılan seçimler sonunda da Cumhurbaşkanı seçilen George Weah, 12 yıldır ülkeyi yöneten Nobel Barış ödüllü Ellen Johnson-Sirleaf\'ın yerini alacak.

Daha önce 2005 ve 2011 yıllarında Liberya Cumhurbaşkanlığına aday olan Georges Weah seçimleri kazanamamıştı.

Liberya\'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 senede bir yapılıyor.