Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Gaziantep’te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve bakanlık sözcüsü İsmail Çataklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu, Alparslan Kuytul da gözaltında" dedi.

Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!" denildi. Kuytul’un eşi Semra Kuytul da Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

Gözaltı işleminin ardından bir grup vakıf gönüllüsünün Adana emniyeti ve Kuytul'un evinin önüne gittiği ancak polis müdahalesi ile karşılaştıkları sosyal medyada paylaşıldı:

Destek için giden gruptan bazı kişilerin de gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Gaziantep'te camide biber gazlı müdahale iddiasıyla ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Çataklı, "Alparslan Kuytul dini istismar eden, 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. İkazlara rağmen küfürle karşılık verdiler. Dün gece kolluk kuvvetlerimiz provokasyona mani oldu. Alpaslan Kuytul gözaltına alındı" dedi.

Çatak'lı şunları kaydetti:

"Bazı detaylar Gaziantep Valiliği ve EGM tarafından paylaşıldı. Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle ilgili tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet'in tavsiyesi oldu. Provokasyon Ramazan ayının başında teravihlerin evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Gaziantep'te? Bu kişiler bu süreci işletmeden girdiler, bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak bunlar mukavemette bulundular. Hele hele camide söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler.

"Orada bulunmaması gereken bir personelimizin orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz"

Din görevlisi arkadaşlarımız kolluk kuvvetlerine çağrıda bulundu. Orada bulunmaması gereken bir personelimizin orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişi ile ilgili işlem başlatıldı.

İş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu, Alparslan Kuytul da gözaltında."