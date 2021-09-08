Eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılacak

Uluslararası Müzayede evi Christie's, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait üzeri 112 elmasla kaplı 2 bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki Christie's müzayede evinde ilk kez açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.

Her biri 3 sıra elmastan oluşan 2 bileziğin bir araya getirilerek kolye olarak da takılabileceğini belirten Christie's, 140 ila 150 karat içerdiğini tahmin edilen bileklerin her birinin 112 elmasla kaplı olduğunu ifade etti.

Christie's, takım halinde satılacak bileklerin ise 2 ila 4 milyon dolar arasında değere sahip olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Ayrıca Christie's, Eski Kraliçe Marie Antoinette'in 1776'da tahta çıktıktan 2 yıl sonra Paris'teki kuyumcu Charles August Boehmer'den bilezikleri sipariş ettiğini ve kraliçenin bileziklere, o dönem çok büyük bir miktar olan 250 bin eski Fransız lirası ödediğine dikkati çekti.