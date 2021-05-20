Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, seçim kampanyasında yasa dışı finansmanla suçlandığı davada yargılanıyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı ve kamuoyunda "Bygmalion" olarak bilinen davanın duruşmasına katılmadı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yargılandığı davada suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis ve 3 bin 750 Euro cezaya çarptırılacak Sarkozy’nin, 14 Haziran’da ifade vermesi bekleniyor.

Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor. Sarkozy'nin kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon Euro'luk harcamanın 20,3 milyon Euro üzerine çıkarak 42,8 milyon Euro harcadığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.