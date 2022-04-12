Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy: İkinci turda Macron'a oy vereceğim

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Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçimin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u destekleyeceğini açıkladı.

AFP’nin aktardığı habere göre, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen’in karşı karşıya geleceği 24 Nisan seçiminde, Macron’u desteklediğini duyurdu.

Facebook sayfasından açıklama yapan Sarkozy “Bu büyük uluslararası krizde gerekli tecrübeye sahip olduğunu düşündüğüm için Emmanuel Macron’a oy vereceğim. Ekonomik projesi çalışmanın değerini ilk öncelik olarak görüyor ve Avrupa’ya olan bağlılığı çok açık” dedi.

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Macron oyların yüzde 27.8’ini, Le Pen ise yüzde 23.1’ini aldı.

Cumhuriyetçiler Partisi üyesi Sarkozy, Fransa’da 2007 ve 2012 arası cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü.