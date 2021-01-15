Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e yönelik "nüfuzunu kötüye kullanma" soruşturması başlatıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yönelik "nüfuzunu kötüye kullanma" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

AFP'nin aktardığı habere göre Fransa yargısı, 2007 ve 2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy'e yönelik "nüfuzunu kötüye kullanmak, nüfuz ticareti yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Suçlamalar, Sarkozy'nin Rusya'daki danışmanlık hareketleriyle ilişkilendirildi.

Sarkozy daha önce yolsuzluk suçlamalarıyla iki defa yargılanmıştı. Sarkozy daha önce kendisine açılmış bir davada karşılık sunarak bir hâkimden dosyaya ilişkin bilgi almaya çalıştığı için de nüfuz ticaretiyle suçlanmıştı.