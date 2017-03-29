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BBC Türkçe

Eski Fransa Başbakanı Valls: Macron'u destekliyorum

Sosyalist Parti üyesi Manuel Valls, cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayı Benoit Hamon'u değil Emmanuel Macron'u desteklediğini açıkladı. Valls, "Cumhurbaşkanlığı makamının aşırı sağcıların eline geçmesini engellemek için bu adımı attım" dedi.

29 Mart 2017 15:55

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, cumhurbaşkanlığı seçiminde üyesi olduğu Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon'u değil Emmanuel Macron'u desteklediğini açıkladı. Valls, "Cumhurbaşkanlığı makamının aşırı sağcıların eline geçmesini engellemek için bu adımı attım" dedi.

Manuel Valls, "Cumhuriyet için risk almamak lazım o yüzden Emmanuel Macron'a oy vereceğim...Bu sağduyu meselesi" derken, Macron, eski başbakana desteği için teşekkür etti.

Valls Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yarışmış ancak partide ön seçimi Benoit Hamon kazanmıştı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da, ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak.

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Son kamuoyu araştırmaları, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ile merkezin adayı Emmanuel Macron'un ikinci tura kalacağını, seçimi bu turda Macron'un kazanacağını gösteriyor.

Emmanuel Macron, Manuel Valls'ın hükümetinde ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

Macron daha sonra istifa ederek Yürüyüş (On Marche) adlı bir hareket başlatmıştı.

Yarışa avantajlı başlayan merkez sağın adayı François Fillon ve eşi Penelope hakkında ise sahte iş yaratarak maaş alma suçlamasıyla resmi soruşturma başlatılmıştı.

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