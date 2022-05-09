Eski Fransa Başbakanı François Fillon'a verilen hapis cezası onandı

Fransa'da yüksek mahkeme, kamuoyunda 'sahte iş' skandalı olarak bilinen soruşturmaya ilişkin eski Başbakan François Fillon'a verilen 5 yıl hapis cezasını 4 yıla düşürerek onadı.

Eski Fransa Başbakanı Fillon 2020 yılında bir alt mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve üçü ertelenmiş olmak üzere beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Fransız temyiz mahkemesi, bugün bir alt mahkemenin eski Başbakan François Fillon'a verdiği beş yıl hapis cezasını 4 yıla indirdi ve 3 yıl süreyle erteledi. 68 yaşındaki Fillon ayrıca 10 yıl siyasetten men edilecek.

Soruşturmayla ilgili ortaya çıkanlar, Fillon'un 2017 başkanlık kampanyasını baltalamış ve geçen ay ikinci dönem için yeniden seçilen Emmanuel Macron'un önünü açmıştı.

Fransız ceza yönergelerine göre Fillon'un hapis yatması pek olası değil ancak adli kontrol şartı ve takip cihazıyla kontrol edilmesi ceza uygulanabilir.

Eski Başbakan'ın eşi Penelope Fillon'a ise zimmete para geçirme suçundan ertelenmiş iki yıl hapis cezası verilmiş, ceza 3 yıl ertelenmişti. Mahkeme, her biri için 375 bin euro para cezasına hükmetti.

Çiftin ayrıca, Penelope'ye Fillon'un asistanlığı için ödeme yapan ve davanın taraflarından biri olan Ulusal Meclis'e 800 bin euro ödemesine karar verildi.

Penelope Fillon'un 1998-2012 yılları arasında Parlamento'da ‘danışman’ sıfatıyla görevlendirildiği ancak hiç çalışmadan sekiz yılda 831 bin euro aldığı ortaya çıkmıştı.

François Fillon, eşinin kendisini pek çok toplantı ile etkinlikte temsil ettiğini söyleyerek savunma yapmıştı.

Ancak Fillon’un 2005-2007 yılları arasında henüz öğrenci olan iki çocuğunu da avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin euro ödeme yapılmasını sağladığı iddia edilmişti.

İlk turda elenmişti

François Fillon, 2007 ve 2012 yılları arasında Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde başbakan olarak görev yaptı. 2017 yılında cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan Fillon, ilk turda elendi. ‘Sahte iş’ skandalı, Fillon’un elenmesinde önemli rol oynadı.

Fillon, siyasetten çekilmesinden bu yana Rus petrokimya devi Sibur ve hidrokarbon firması Zarubezhneft'in yönetim kurullarında görev aldı. Fransız politikacı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun ardından her iki firmadaki görevinden de istifa etti.