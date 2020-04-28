Eski first lady Michelle Obama'nın hayatını anlatan belgesel 6 Mayıs'ta piyasaya çıkıyor

Netflix, eski first lady Michelle Obama'nın hayatına odaklanan bir belgeselin 6 Mayıs'ta piyasaya çıkacağını duyurdu.

"Becoming" adında yayınlanacak belgesel, Obama'nın özel hayatına ilişkin kesitler sunacak. Nadia Hallgren'in yönettiği filme ilişkin açıklama yapan Michelle Obama "Bu günlerde umutlu hissetmek zor ama umarım Nadia'nın yaptığı işten benim gibi keyif alırsınız" dedi.

Yönetmen Nadia Hallgren, "Gizli Servis tarafından koruma altındaki birinin hayatını filme çekmek zor. Michelle Obama'nın güncel hayatını anlatan bir film yapmak istedim, yalnız Beyaz Saray'daki yılları değil" dedi.

Michelle Obama'nın belgeselle aynı ismi taşıyan kitabı Becoming 2018 yılında çıkmıştı.