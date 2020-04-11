T24 LogoT24 Logo
Spor

Eski FIFA kokartlı hakem Ayan, hayatını kaybetti

11 Nisan 2020 14:49

FIFA kokartlı eski hakemlerden İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

İlyas Ayanhayatını kaybettitfffifa kokartlıhakem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24