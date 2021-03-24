Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, futboldan 6 yıl 8 ay men edildi

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, finansal konularda görevini kötüye kullanma gerekçesiyle futboldan 6 yıl 8 ay men edildi.

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, özellikle üst düzey FIFA yönetim yetkililerine ödenen FIFA turnuvalarıyla ilgili bonus ödemeleri, iş sözleşmelerindeki çeşitli değişiklikler ve uzatmalarından dolayı yargılanıyordu.

Sepp Blatter ve Jerome Valcke, altı yıl sekiz aylık süre boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden (idari, spor veya diğer) men edildi.

Ayrıca Blatter ve Valcke'ye 1 milyon İsvirçe Frangı ödeme cezası verildi. 2015 ve 2016 yıllarında yine Etik Kurulu tarafından cezaya çarptırılan Blatter ve Valcke'nin ceza süreleri henüz bitmediği için yeni yasaklar, öncekiler bittikten sonra geçerli olacak.